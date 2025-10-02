Bakan Bolat duyurdu: Eylül ayında ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Eylül ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Ocak-Eylül döneminde ise ihracat yüzde 4,1 artışla 200,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, geçen ay ihracatın yıllık bazda yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaştığını belirterek, "Bu yıl sonu için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefimize eylül itibarıyla ulaştık." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail'in barbarca saldırısına uğramasını kınadığını söyleyen Bolat, "Gazze'de vahşi bir katliam ve soykırım örneği sergileyen İsrail'in, bundan önceki yardım filolarında da yaptığı gibi kahraman ve cesur insanların Gazze'ye insani yardım götürmesini engelleme çabası beyhudedir." ifadesini kullandı.

Bolat, Türkiye'nin, halkı ve devletiyle İsrail'in karşısında dimdik durduğuna işaret ederek, "Dünyada İsrail karşısında en büyük çabaları sarf eden ülke Türkiye oldu. Türkiye, 1,5 yıldan bu yana da İsrail ile hiçbir şekilde ihracat, ithalat, transit ticaret dahil dış ticaret yapmamaktadır. Gümrüklerimiz İsrail'e kapalıdır ve dış ticaret işlemi sıfırdır. Bu, Ticaret Bakanlığı'mızın, gümrüklerimizin, Türkiye İhracatçılar Meclisinin ve TÜİK'in verilerinde de net şekilde ortaya konmaktadır. Bunun yanında başka ülkeler de daha sonra Türkiye'yi takip etmeye ve İsrail'in suçluluğu karşısında Filistin'in yanında yer almaya başlamışlardır. Ayrıca, ulaştırma alanında da İsrail bayraklı gemiler, Türk limanlarına dahi yanaştırılmamaktadır." diye konuştu.

Bu yılın 9 ayının 7'sinde mal ihracatında aylık artış elde edildiğini ve yılın başından bu yana net mal ihracatında 8 milyar dolar artış sağlandığını bildiren Bolat, şöyle devam etti:

"Ocak-eylül döneminde hizmetler ihracatımızda da net 3,2 milyar dolarlık artışımız var. Eylül sonu itibarıyla son 12 ayda, yıllıklandırılmış hizmetler ihracatımız 120 milyar 400 milyon dolara ulaştı. Bu yıl sonu için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefimize eylül itibarıyla ulaştık. İhracatımız, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaştı."

Bolat, şubat ayında takvimsel etkiler, ağustosta da Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden olan otomotiv sektöründeki fabrikaların 3 hafta bakıma girmesi nedeniyle ihracatta küçük bir azalma yaşandığını söyledi.