BIST 11.111
DOLAR 41,61
EURO 49,03
ALTIN 5.183,38
HABER /  GÜNCEL

Metroda korkutan yangın: Mahmutbey istasyonu kapatıldı, yolcular tahliye edildi

Metroda korkutan yangın: Mahmutbey istasyonu kapatıldı, yolcular tahliye edildi

Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında sefer yapan metronun fren balatalarında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken Mahmutbey istasyonu kapatıldı.

Abone ol

Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında sabah saatlerinde yangın çıktı.

Sefer yapan metronun Mahmutbey istasyonuna yanaştığı sırada fren balatalarında dumanlar yükseldiği görüldü.

Metronun alt kısmında yükselen alevler nedeniyle sefer durduruldu.
İstasyon görevlileri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Metro, istasyona ulaştıktan sonra yolcular tahliye edildi.

Yangın nedeniyle Mahmutbey istasyonu geçici süre kapatıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışmalarında fren balatalarında oluşan yangın sonrası metro garaja götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistler, İsrail'in saldırısının ardından açlık grevine başladı
Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistler, İsrail'in saldırısının ardından açlık grevine başladı
MHP'den dikkat çeken açıklama! Genel af olacak mı?
MHP'den dikkat çeken açıklama! Genel af olacak mı?
Bebek katili İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 10 Filistinli hayatını kaybetti
Bebek katili İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 10 Filistinli hayatını kaybetti
Quick Sigorta'ya Smart-i Awards 2025'ten altın ödül
Quick Sigorta'ya Smart-i Awards 2025'ten altın ödül
Baraj gölü kıyısında ölü bulunmuştu sanık için istenen ceza belli oldu
Baraj gölü kıyısında ölü bulunmuştu sanık için istenen ceza belli oldu
Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru! Bakan Ersoy duyurdu: 2 Kasım'a kadar uzatıldı
Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru! Bakan Ersoy duyurdu: 2 Kasım'a kadar uzatıldı
HepsiAd perakende medyada yeni nesil çözümler sunuyor
HepsiAd perakende medyada yeni nesil çözümler sunuyor
Türkiye, İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi
Türkiye, İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi
Türkiye'nin dev markası fabrikasını Japonlara sattıı
Türkiye'nin dev markası fabrikasını Japonlara sattıı
Fenerbahçe'den Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran'dan onay çıktı
Fenerbahçe'den Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran'dan onay çıktı
Emekliye refah payı hesabı Faruk Erdem üç ayrı seçeneği yazdı
Emekliye refah payı hesabı Faruk Erdem üç ayrı seçeneği yazdı
İsrail Sumud Filosu'na müdahale etti ablukayı delen Mikeno gemisinden son dakika haberi
İsrail Sumud Filosu'na müdahale etti ablukayı delen Mikeno gemisinden son dakika haberi