Emekliye refah payı hesabı Faruk Erdem üç ayrı seçeneği yazdı

Orta Vadeli Program’a göre emeklilerin yıl sonunda alacakları zam oranları hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emekllieri arasında 6 puanlık fark oluştu. Sabah yazarı Faruk Erdem, SSK ve Bağ-Kur emeklisine refah payı seçeneğinin masada olduğunu yazdı.

Milyonlarca emekli ve memur için ocak ayında yapılacak maaş artışıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. İlk ipucu Orta Vadeli Program'dan geldi. Yapılan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 6 puanı geçen fark oluşuyor.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyona göre belirlenecek. Ancak birçok ipucu gelmeye de başladı. Merkez Bankası'nın yaptığı anketteki yüzde 29.86'lık tahmine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 11.30 olurken memur emeklilerinin farkla birlikte artış oranı yüzde 17.66 oldu.

"Geçmiş yıllarda yapıldı"

"Üç seçenek masada" diyen Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, yazısında "Geçmiş yıllarda yapılan uygulama tekrar düşünülebilir. Ancak son döneme bakıldığında farklı zam oranlarının uygulandığını da görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Refah payı kararı verilirse ne değişir?

Refah payı ile ilgili bir karar verilirse üç ayrı uygulama gündeme gelebilir.

EŞİTLEME: Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 6.3 puanlık refah payı verilerek oranlar eşitlenebilir.

HER İKİ KESİME EKLEME: SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle birlikte memur emeklilerine de refah payı verilerek daha yüksek bir oranda eşitleme yapılabilir.

MEVCUT DURUM DEVAM EDER: Son üç dönemde olduğu gibi ortaya çıkan enflasyona göre oranlar belirlenir ve bir değişiklik yapılmadan uygulanır.