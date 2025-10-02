BIST 11.111
Freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı! Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Malatya'da feci bir kaza yaşandı. Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyon, kırmızı ışıkta ve yol kenarında bekleyen 15 araca çarptı.

Paşaköşkü Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 AGC 632 plakalı kamyonun freni arızalandı.

Kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halinde bulunan 15 araca çarparak durabildi.

3 yaralı var

İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

