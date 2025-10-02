Beyaz Köşk'ün satışı günlerdir konuşuluyor! İşte satın alan kişi...

FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan İstanbul Bebek'teki tarihi Beyaz Köşk, dördüncü ihalede satıldı. 1 milyar 116 milyon TL'ye alıcı bulan köşkün yeni sahibi, tekstil ve denizcilik sektöründe öne çıkan iş insanı Ali Bekmezci oldu.

Abone ol

Resmî açıklama yapılmasa da köşkün yeni sahibinin tekstil sektöründe öne çıkan BEKS Çorap ve İç Giyim ile denizcilik alanında faaliyet gösteren Beks Shipping'in sahibi Ali Bekmezci olduğu öğrenildi. Bekmezci Ailesi, özellikle tekstil yatırımlarıyla tanınıyor. 2021 yılında 5 gemilik yatırımla denizcilik sektörüne de hızlı bir giriş yapmışlardı.

DAHA ÖNCE ALICI BULUNAMAMIŞTI

Bu görkemli yapı daha önce üç kez satışa çıkarılmış ancak sonuç alınamamıştı. İlk girişim geçen yıl mayıs ayında 750 milyon lira bedelle yapılmış, alıcı çıkmamıştı. 2025'teki ihaleler de talep yetersizliği sebebiyle başarısız olmuştu.

BOĞAZ'IN EN DEĞERLİ YAPILARINDAN

"Beyaz Köşk" olarak bilinen yapı, 2 bodrum, zemin, 1 normal kat, çatı katı ve geniş bir terasa sahip. 695 metrekare kapalı alan ve 208 metrekare terasa sahip olan köşk, ikinci derece eski eser statüsünde bulunuyor. İstanbul Boğazı'nın en pahalı taşınmazları arasında gösteriliyor.

ALİ BEKMEZCİ KİMDİR?

Ali Bekmezci halen dokuz gemi ile hizmet veren İstanbul merkezli gemi yönetim ve armatörlük şirketi Beks Shipping'in sahibi. Ali Bekmezci tekstil alanında büyüyen BEKS Çorap BEKS Shipping firması filosuna 2021 yılının başından bu yana üçüncü gemisini eklemeye hazırlanıyor. Ali Bekmezci'nin sahibi olduğu Beks Shipping, son olarak 55.000 DWT'lik MV Antoine gemisini Archangel Pacific'ten satın aldı.

Tekstil sektörünün önde gelen gruplarından Bekmezci Ailesi ve Ali Bekmezci yatırımcının yeni gözdesi olan denizde büyüyor. Ali Bekmezci bünyesindeki Beks Denizcilik ile tanker piyasasına da giriş yapan şirket, son olarak 35 milyon dolarlık yatırımla ABD'li yatırım bankası JP Morgan'dan True Endurance isimli dökme yük gemisi satın aldı.

Gemi yatırımı konusunda pasif olan Ali Bekmezci ve Bekmezci ailesi de navlun fırsatını değerlendiren yatırımcılardan oldu. 2012 yılında inşa edilen ve Liberya bayraklı olan True Endurance, yaklaşık 180 bin DWT kapasiteye sahip.