İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İsrail'in filo saldırısına soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıda 24 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor. 30 gemiye el konuldu. Şu ana kadar 28'i Türk 200'den fazla kişi de İsrail askerlerince alıkonuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan (24) Vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu’nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” “Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması”, “Nitelikli Yağma”, “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. 

