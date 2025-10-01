UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maçında Karabağ sahasında Kopenhag'ı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Kopenhag ile karşılaştı.

İlk maçında sansayonel bir sonuca imza atarak 2-0 geriye düştüğü maçta Benfica'yı mağlup eden Karabağ, bu kez de Kopenhag'ı mağlup etti.

2-0'lık galibiyette goller Zoubir ve Addal'dan geldi. Bununla birlikte Karabağ FK, 6 puana yükseldi. Kopenhag ise 1 puanda kaldı.

Karabağ bir sonraki Devler Ligi maçında Athletic Bilbao'ya konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi tahminlerde birçoğu tarafından son sıralarda olması beklenen Karabağ, 2 maçını da kazanarak büyük sürprize imza attı.

Karabağ takım değerlemesinde 36 Şampiyonlar Ligi takımı arasında 34. sırada yer alıyor. Azerbaycan takımının toplam kadro değeri 24.83 milyon Euro olarak gösteriliyor.