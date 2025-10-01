BIST 11.220
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen yeni yasama dönemi resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede F-35 savaş uçakları için Türkiye'nin ödeme yaptığını Trump'a hatırlattığını ve ödemenin akıbetini takip ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yeni yasa dönemi resepsiyonuna katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin önemli mesajlar verdi.

"NE OLACAĞINI TAKİP EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına rağmen ABD'ye yapılan ödemeye dikkat çekti.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye değinerek, "ABD Başkanı Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Ne olacağını takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

