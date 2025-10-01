BIST 11.220
Endonezya’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha

Endonezya'da dün gerçekleşen 6 büyüklüğünde depremin ardından 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Endonezya bir kez daha sallandı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, Maluku eyaleti açıklarında 163 kilometre derinlikte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Endonezya’da dün, Cava Adası’nın Doğu Cava kesiminde yer alan Kalianget kentinin 32 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 14 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde, can ve mal kaybı bildirilmemişti.

