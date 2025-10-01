ABD-Rusya görüşmeleri için yeni tarih Moskova'dan geldi

Rusya ve ABD arasında gerçekleşecek görüşmeye dair Rusya Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, yeni görüşme için sonbahar aylarını işaret etti.

Abone ol

ABD ve Rusya arasındaki görüşmelere dair yeni açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini amaçlayan bir sonraki görüşmenin sonbahar bitmeden gerçekleşeceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından gelen bu açıklama Beyaz Saray tarafından ise henüz onaylanmadı. Washington'dan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da buluşarak bir 'barış zirvesi' düzenlemiş, ancak Trump'ın pozitif açıklamalarına rağmen görüşmelerin sonunda barışa doğru bir adım atılmamıştı.

Rusya'nın açıklamasına ABD'den bir teyit gelmedi. ABD - Rusya görüşmesinde Trump ve Putin'in buluşup buluşmayacağı bilinmiyor.