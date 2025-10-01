BIST 11.220
DOLAR 41,58
EURO 48,81
ALTIN 5.178,36
HABER /  GÜNCEL

ABD-Rusya görüşmeleri için yeni tarih Moskova'dan geldi

ABD-Rusya görüşmeleri için yeni tarih Moskova'dan geldi

Rusya ve ABD arasında gerçekleşecek görüşmeye dair Rusya Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, yeni görüşme için sonbahar aylarını işaret etti.

Abone ol

ABD ve Rusya arasındaki görüşmelere dair yeni açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini amaçlayan bir sonraki görüşmenin sonbahar bitmeden gerçekleşeceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından gelen bu açıklama Beyaz Saray tarafından ise henüz onaylanmadı. Washington'dan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da buluşarak bir 'barış zirvesi' düzenlemiş, ancak Trump'ın pozitif açıklamalarına rağmen görüşmelerin sonunda barışa doğru bir adım atılmamıştı.

Rusya'nın açıklamasına ABD'den bir teyit gelmedi. ABD - Rusya görüşmesinde Trump ve Putin'in buluşup buluşmayacağı bilinmiyor.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Dursun Özbek, futbolculara soyunma odasında müjdeli haberi verdi
Dursun Özbek, futbolculara soyunma odasında müjdeli haberi verdi
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
ABD Başkanı Trump İsrail saldırısı sonrası Katar için kararname imzaladı
ABD Başkanı Trump İsrail saldırısı sonrası Katar için kararname imzaladı
CHP lideri Özel:KAAN bir gün yerli motoru ile de uçacak
CHP lideri Özel:KAAN bir gün yerli motoru ile de uçacak
Arda Güler için 5-0'lık galibiyet sonrası övgü dolu sözler! "Ham bir elmas"
Arda Güler için 5-0'lık galibiyet sonrası övgü dolu sözler! "Ham bir elmas"
Türkiye Finans ve Gloria Jean's Coffees'ten kahve kampanyası
Türkiye Finans ve Gloria Jean's Coffees'ten kahve kampanyası
Bu köydeki herkesin soyadı aynı! Adaşlar köyü karıştırdı,çareyi böyle buldular
Bu köydeki herkesin soyadı aynı! Adaşlar köyü karıştırdı,çareyi böyle buldular
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları
Ayşe Barım için kritik karar çıktı! Tahliye edildi...
Ayşe Barım için kritik karar çıktı! Tahliye edildi...
Batuhan Mumcu duyurdu! Sinemada tüm zamanların eylül rekoru kırıldı
Batuhan Mumcu duyurdu! Sinemada tüm zamanların eylül rekoru kırıldı
Yemek sektörünün zirvesindeydi ama KFC ve Pizza Hut'ın da sahibi şirket iflas etti!
Yemek sektörünün zirvesindeydi ama KFC ve Pizza Hut'ın da sahibi şirket iflas etti!
İsrailli Savunma Bakanı, Gazze kentini terk etmeyen Filistinlileri "terör destekçisi" olarak göreceklerine işaret etti
İsrailli Savunma Bakanı, Gazze kentini terk etmeyen Filistinlileri "terör destekçisi" olarak göreceklerine işaret etti