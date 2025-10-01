Dursun Özbek, futbolculara soyunma odasında müjdeli haberi verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool maçının ardından soyunma odasına inerek Beşiktaş derbisinde de galibiyetin gelmesi halinde takıma prim sözü verdi.

Abone ol

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 yendi.

DURSUN ÖZBEK MÜJDEYİ VERDİ

Galatasaray yönetimi, Liverpool maçı sonrası soyunma odasına indi. Futbolcuları tebrik eden Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu prim de açıkladı. Takıma yeni bir söz verilirken Liverpool maçının geride kaldığı ve Beşiktaş maçına odaklanmaları gerektiğinin altı çizildi.

BEŞİKTAŞ'I YENİN PRİMİ ALIN

Yönetim, "Beşiktaş'ı yenip 8'de 8 yaptıktan sonra ödülünüzü alacaksınız. Bizi karşınıza yine böyle getiriniz." ifadelerini kullanarak futbolculara müjdeyi prim müjdesini vermiş oldu.