BIST 11.245
DOLAR 41,59
EURO 48,94
ALTIN 5.169,99
HABER /  EKONOMİ

Türkiye Finans ve Gloria Jean's Coffees'ten kahve kampanyası

Türkiye Finans ve Gloria Jean's Coffees'ten kahve kampanyası

Türkiye Finans, Gloria Jean's Coffees işbirliğiyle müşterilerine nakit iade ve ücretsiz kahve fırsatı sunan kampanya başlattı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine ayrıcalıklı kampanyalar sunmaya devam eden Türkiye Finans, bu kapsamda Gloria Jean’s Coffees ile kahve tutkunlarına yönelik işbirliğine imza attı.

Bu kapsamda Türkiye Finans Ala, Happy Bonus ve Paratik Kart sahipleri, Gloria Jean's Coffees uygulaması üzerinden yapacakları ilk 200 lira ve üzeri yüklemede 200 lira nakit iade ve bir ücretsiz orta boy kahve kazanacak.

Mevcut ve yeni Türkiye Finans müşterileri, 31 Aralık'a kadar devam edecek kampanyadan Gloria Jean's Coffees uygulamasını kullanarak yararlanabilecek.

Her müşterinin bir kez faydalanma hakkı bulunan kampanyada nakit iadeler, kampanyayı takip eden ayın 6'ncı günü kartlara yansıtılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu köydeki herkesin soyadı aynı! Adaşlar köyü karıştırdı,çareyi böyle buldular
Bu köydeki herkesin soyadı aynı! Adaşlar köyü karıştırdı,çareyi böyle buldular
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları
Ayşe Barım için kritik karar çıktı! Tahliye edildi...
Ayşe Barım için kritik karar çıktı! Tahliye edildi...
Batuhan Mumcu duyurdu! Sinemada tüm zamanların eylül rekoru kırıldı
Batuhan Mumcu duyurdu! Sinemada tüm zamanların eylül rekoru kırıldı
Yemek sektörünün zirvesindeydi ama KFC ve Pizza Hut'ın da sahibi şirket iflas etti!
Yemek sektörünün zirvesindeydi ama KFC ve Pizza Hut'ın da sahibi şirket iflas etti!
İsrailli Savunma Bakanı, Gazze kentini terk etmeyen Filistinlileri "terör destekçisi" olarak göreceklerine işaret etti
İsrailli Savunma Bakanı, Gazze kentini terk etmeyen Filistinlileri "terör destekçisi" olarak göreceklerine işaret etti
Yeni yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti diz çökmez"
Yeni yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti diz çökmez"
Bakan Kurum Brüksel’de AB iklim eylem komiseri Hoekstra ile görüştü
Bakan Kurum Brüksel’de AB iklim eylem komiseri Hoekstra ile görüştü
Hız denetimlerinde yeni dönem! 'Radar tuzağı' tartışmalarına son
Hız denetimlerinde yeni dönem! 'Radar tuzağı' tartışmalarına son
Cem Küçük'ün KAAN iddiasına DMM'den yanıt
Cem Küçük'ün KAAN iddiasına DMM'den yanıt
Fidan, BAE’yi ziyaret edecek
Fidan, BAE’yi ziyaret edecek
Rusya'da korkutan yangın! Yaroslavl kentindeki petrol rafinerisi alelere teslim oldu...
Rusya'da korkutan yangın! Yaroslavl kentindeki petrol rafinerisi alelere teslim oldu...