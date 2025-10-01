Türkiye Finans ve Gloria Jean's Coffees'ten kahve kampanyası

Türkiye Finans, Gloria Jean's Coffees işbirliğiyle müşterilerine nakit iade ve ücretsiz kahve fırsatı sunan kampanya başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine ayrıcalıklı kampanyalar sunmaya devam eden Türkiye Finans, bu kapsamda Gloria Jean’s Coffees ile kahve tutkunlarına yönelik işbirliğine imza attı.

Bu kapsamda Türkiye Finans Ala, Happy Bonus ve Paratik Kart sahipleri, Gloria Jean's Coffees uygulaması üzerinden yapacakları ilk 200 lira ve üzeri yüklemede 200 lira nakit iade ve bir ücretsiz orta boy kahve kazanacak.

Mevcut ve yeni Türkiye Finans müşterileri, 31 Aralık'a kadar devam edecek kampanyadan Gloria Jean's Coffees uygulamasını kullanarak yararlanabilecek.

Her müşterinin bir kez faydalanma hakkı bulunan kampanyada nakit iadeler, kampanyayı takip eden ayın 6'ncı günü kartlara yansıtılacak.