Rusya'da korkutan yangın! Yaroslavl kentindeki petrol rafinerisi alelere teslim oldu...

Rusya'nın Yaroslavl kentinde bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Yaroslavl'daki petrol rafinerisinde yangın çıktığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Açıklamada, 200 metrekarelik bir alana yayılan yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Yaroslavl Bölge Valisi Mihail Yevrayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, petrol rafinerisindeki yangına insansız hava aracı (İHA) saldırısının neden olmadığına işaret ederek, "Bölgeye İHA saldırısı olmadı. İlgili servisler çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

