Balkondan düşen mahalle muhtarı hayatını kaybetti

Kırklareli'nde 4. kattaki evin balkonundan düşen mahalle muhtarı hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinin Büyükkarakarlı Mahallesi Muhtarı İrfan Yavuzer (49), Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki balkonundan düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Yavuzer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yavuzer'in cenazesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.