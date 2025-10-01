BIST 10.925
DOLAR 41,59
EURO 48,79
ALTIN 5.200,68
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyarette bulunacak.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın BAE'de yapacağı görüşmelerde, Türkiye'nin BAE'yle çok boyutlu işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiğini ifade etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı plan dahil olmak üzere, Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanmasına yönelik çabalar hakkında istişarelerde bulunması öngörülüyor.

Fidan'ın BAE'deki görüşmeler kapsamında, Suriye'de istikrar ve kalkınmanın sağlanmasını teminen Suriye hükümetinin desteklenmesinin önemini vurgulaması da planlanıyor.

Bakan Fidan, 5 Mayıs'taki BAE ziyareti kapsamında, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'la görüşmüştü.

İkili ilişkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2023'te BAE ziyareti sırasında kurulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) vasıtasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmişti.

YDSK'nin ilk toplantısı 16 Temmuz'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın başkanlığında yapılmıştı.

Türkiye ile Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan BAE arasındaki ticaret hacmi 2024'te yaklaşık 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Getir üst yönetiminde iki yeni atama
Getir üst yönetiminde iki yeni atama
Yediğimiz şekerde 'metal kalıntısı'! Bakanlık hemen harekete geçti
Yediğimiz şekerde 'metal kalıntısı'! Bakanlık hemen harekete geçti
YÖK Başkanı duyurdu! 3 yıllık üniversite geliyor
YÖK Başkanı duyurdu! 3 yıllık üniversite geliyor
Sumud Filosu'ndaki gazeteci Ersin Çelik, Gazze yolunda son durumu aktardı
Sumud Filosu'ndaki gazeteci Ersin Çelik, Gazze yolunda son durumu aktardı
Akbank'ta üst düzey atamalar yapıldı
Akbank'ta üst düzey atamalar yapıldı
İzmir'de planlı su kesintileri ekim ayında da devam edecek
İzmir'de planlı su kesintileri ekim ayında da devam edecek
Bahçeli'den CHP'ye boykot tepkisi: Meclis protesto alanı değildir
Bahçeli'den CHP'ye boykot tepkisi: Meclis protesto alanı değildir
AYM'den avukatlar için yeni uygulama
AYM'den avukatlar için yeni uygulama
İngiliz basını Galatasaray'ın Liverpool galibiyetin yazdı Slot'un Cehennem gecesi
İngiliz basını Galatasaray'ın Liverpool galibiyetin yazdı Slot'un Cehennem gecesi
Pendik Belediyesi ve ilçe esnafından Gazze'ye bağış kampanyası
Pendik Belediyesi ve ilçe esnafından Gazze'ye bağış kampanyası
Evlilik kredisi başvuruları başladı! Gelir şartı değişti, geri ödemelerde erteleme imkanı
Evlilik kredisi başvuruları başladı! Gelir şartı değişti, geri ödemelerde erteleme imkanı
Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'tan ilk cevap! Üst düzey isim açıkladı
Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'tan ilk cevap! Üst düzey isim açıkladı