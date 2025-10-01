Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'tan ilk cevap! Üst düzey isim açıkladı

ABD'nin sunduğu, İsrail'in kabul ettiği Gazze Planı için Hamas'ın cevabı beklenirken üst düzey bir Hamas yetkilisinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Hamas yetkilisi, 'Gazze Planı'nın geri çevrilebileceğini' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kritik görüşmesinin ardından Washington'ın sunduğu Gazze Planı için Hamas'ın cevabı bekleniyor. Trump, Hamas'a 3-4 günlük bir süre verdiğini, reddedilirse 'sonunun üzücü'' olacağını söyledi. Trump'ın açıklamalarının ardından üst düzey bir Hamas yetkilisi, İngiliz kamu kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyor

BBC'nin haberine göre, Hamas yetkilisi, Gazze Planı'nın büyük olasılıkla reddedileceğini söyledi. Yetkili, planın İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini" ve "Filistin halkının çıkarlarını göz ardı ettiğini" ifade etti. Hamas'ın silahsızlanmayı ve teslim olmayı reddettiğini de bildirdi.

Habere göre, Hamas, Gazze'de herhangi bir Uluslararası İstikrar Gücü'nün varlığını da reddediyor. Ayrıca BBC'nin 'tek pazarlık kozu' olarak tanımladığı rehinelerin serbest bırakılması konusuna da Hamas'ın sıcak bakmadığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Trump'ın dün sunduğu Gazze Planı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik 21 maddenin bulunduğu planı "Filistin davasını yok etmeye yönelik bir teslimiyet planı" olarak gören Gazzeliler, tepkilerini ortaya koydu.

İsrail ordusunun yerinden ettiği ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na yerleşen Ahmed Saleh plana ilişkin, "Trump planına karşıyım çünkü bu plan Filistin davasını ortadan kaldırıyor. Bu plan yeni bir sömürgecilik getiriyor, İngiliz-Amerikan sömürgeciliği" dedi.

Trump İsrail'i destekliyor

Şucaiye Mahallesi mahallesindeki evini terk etmek zorunda kalan Salma el-Vadiyye, "Trump planına kesinlikle katılmıyorum. Trump İsrail'i destekliyor, savaş sırasında onlara bizi öldürebilsinler diye silah sağladı. Trump İsrail'e baskı yapıyormuş gibi yapıyor ama aslında her konuda onlarla aynı fikirde. Onlar kendi tutuklularını serbest bırakmak istiyor ama Devlet Başkanı Abbas'ı istemiyorlar. Hamas'ın silahsızlandırılmasını istiyorlar. Bu kabul edilemez, çünkü çocukları, kadınları ve yaşlıları öldüren, evlerimizi yıkan ve bizi yerimizden eden işgalciler onlar" diye konuştu.

Saftavi Mahallesin'de yaşayan Sara İsmail ise plana ilişkin,

"Trump planını desteklemiyoruz ama büyük bir acı içinde olduğumuz için kabul etmek zorundayız. Tony Blair kötü üne sahip bir adam ve onun bizi yönetmesini kesinlikle istemiyorum. Önümüzdeki dönemde bizi bir Arap ülkesinin yönetmesi, Blair'in yönetmesinden daha iyidir. Çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Bizi öldürdüler, aç bıraktılar, yerimizden ettiler. Herhangi bir çözümü kabul etmek zorundayız. Artık çok yorulduk"

ifadelerini kullandı.

ABD basınının adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberlerde, Katar, Mısır ve Türkiye'nin Hamas'a Gazze Planı'nı kabul etmesi yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi. Söz konusu ülkelerin üst düzey yetkililerin son 24 saat içinde Hamas liderleriyle iki kez bir araya geldiği aktarılan haberlerde, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'nin ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad'ın Trump'ın söz konusu planı açıkladığı sırada Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'a planı sunduğunu belirtildi.

Al-Thani'nin Hamas liderlerine planın elde edebilecekleri en iyi anlaşma olduğunu ve daha iyisinin olmayacağını söylediği ifade edilen haberlerde, Al-Thani'nin ayrıca Hamas liderlerine Trump'ın savaşı sona erdirmeye ciddi bir şekilde kararlı olduğuna inandığını aktardığı belirtildi.