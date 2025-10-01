Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, motorunun ABD'den alınamamasıyla gündeme gelen KAAN uçağı hakkında yaptığı paylaşımda; "KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız!" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yerli üretim KAAN için gereken motorların ABD'den alınamadığını açıklamasının ardından uçakla ilgili tartışmalar başladı.

Buna karşın Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, "İhtiyaç olması durumunda ilk blok için motor değişikliği yapılması imkan dahilindedir. Böyle bir durumda önemli bir takvimsel dezavantaj yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.

Yerli motorla uçacak

Görgün, Endonezya’ya ihraç edilmesi planlanan 48 adet uçağın yerli motorla olacağını belirten Görgün, KAAN savaş uçağının ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetlerinin başarıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız"

CHP Genel Başkanı Özel, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından KAAN tartışmalarına ilişkin paylaşım yaptı. Özel, şunları söyledi: