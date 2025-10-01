Turkcell "Yapay Zeka İlkeleri"ni güncelledi

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Amacımız, yapay zekayı insanlık için güvenli, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek, ülkemizin dijital geleceğine güç katmak" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güncellenen ilkeler, şirketin yapay zeka teknolojilerinin insan odaklı, etik, şeffaf, kapsayıcı ve güvenli şekilde geliştirilmesi ve kullanılması taahhüdünü destekliyor.

Yapay Zeka İlkeleri, 'Çevre ve İnsan Odaklıyız', 'Sorumlu İnovasyon ve Hesap Verebilirlik Bilinciyle Hareket Ederiz', 'Veri Gizliliği ve Güvenliğini Gözetiriz', 'Şeffafız ve Sürekli Gözetim Sağlarız', 'Güvenliği ve Güvenilirliği Esas Alırız', 'Kapsayıcı ve Adil Davranırız', 'Daha İyi Bir Gelecek için Paylaşır ve İş Birliği Yaparız', 'Sürekli Öğrenir ve İyileştiririz' ve 'İnsanı Odağa Alan Tasarım Yaparız' başlıklarıyla yayımlandı.

Yapay zeka çözümleri çevresel ilkelere göre şekilleniyor

Bu kapsamda Turkcell, yapay zeka çözümlerini insan onuruna, temel hak ve özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne saygılı olarak, çevresel sürdürülebilirlik bilinciyle daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak amacıyla geliştiriyor. Şirket, çevresel etkileri azaltmak amacıyla yapay zeka çözümlerinin enerji tüketimini ve karbon ayak izini en aza indirmeye çalışıyor.

Yapay zeka çözümlerini sosyal refaha ve kamu yararına katkısını gözeten şirket, bu sistemlerin yaşam döngüsü içindeki faaliyetlerinin insan kontrolünde ve ilgili tarafların geri bildirimlerine açık olmasına özen gösteriyor, ayrıca hesap verebilirliğe her aşamada önem veriyor.

Turkcell, bireylerin mahremiyetinin ve kişisel verilerinin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirlere de özen gösteriyor.

Şirket, yapay zeka sistemlerinin yaşam döngüsü içindeki faaliyetlerinin risk oluşturmaması için çözümlerini tasarımdan itibaren gizlilik yaklaşımıyla geliştiriyor, kullanıyor ve sunuyor. Kullanıcıları yapay zeka etkileşimleri konusunda bilgilendiren Turkcell, veri yönetişimine özen gösteriyor ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda Turkcell Aydınlatma Metni'ne uyuyor.

Yapay zeka sistemlerinin yaşam döngüsü boyunca ölçüt, süreç ve teknolojilerinin doğurabileceği sonuçların öngörülebilir ve açıklanabilir olmasını hedefleyen şirket, bu sistemlerde oluşabilecek potansiyel riskleri belirlemek, önlemek ve azaltmak için gerekli önlemleri alırken, sistemlerini sürekli olarak denetliyor, gerekli düzeltmeleri yapıyor ve iyileştiriyor.

Dayanıklı ve güvenli altyapı ve sistemler

Turkcell, yapay zeka çözümlerinin kötüye kullanımını önlemeyi amaçlıyor. Dayanıklı ve güvenli altyapı ve sistemler sunan şirket, yapay zeka çözümlerinin güvenilir kullanımını sağlamak ve ortaya çıkabilecek muhtemel dezenformasyonu önlemek amacıyla gereken tüm güvenlik ve teknik sağlamlık tedbirlerini alıyor.

Eşitlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde kapsayıcı şekilde hareket eden Turkcell, farklı kültürel, sosyal ve yerel hassasiyetleri dikkate alarak, evrensel değerler doğrultusunda çözümler geliştiriyor.

Teknolojinin kapsayıcı ve erişilebilir olması ve dijital uçurumun kapatılması için kamusal farkındalığı ve dijital okuryazarlığı destekleyen Turkcell, yapay zeka teknolojileriyle ilgili tecrübelerini daha iyi bir gelecek için paylaşıyor ve işbirlikleri hedefliyor.

Turkcell, yapay zeka çözümlerinin değişen koşullara ve yeni gelişmelere uyum sağlaması için sürekli öğrenmeyi ve iyileştirmeyi esas alırken, çalışanların dijital yeteneklerinin gelişimi için yatırım yapıyor, yapay zeka teknolojisinden faydalanarak iş süreçlerinde verimlilik ve mükemmeliyet sağlamayı amaçlıyor.

Şirket, yapay zeka sistemlerini insana hizmet edecek ve insan yaşamını kolaylaştıracak, erişilebilirliği artıracak ve kullanıcı deneyimini ön planda tutacak şekilde tasarlıyor.

'Ülkemizi dünyada temsil ediyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, yapay zekanın artık sadece bir teknoloji değil, geleceği şekillendiren en kritik faktörlerden biri olduğunu belirtti.

Koç, yayımlanan ilkelerin kendileri için aynı zamanda bir taahhüt olduğunu vurguladı.

Geleceği belirleyecek olanın yalnızca algoritmalar değil, onlara yüklenen anlam ve tanımlanan değerler olduğunu aktaran Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Biz de Turkcell olarak bu gücün yanında sorumluluğu, ilerlemenin yanında değerleri, teknolojinin yanında etiği savunuyoruz. Bu anlayışla teknoloji alanındaki öncü vizyonumuzla 2020'de Türkiye'de bir ilke imza atarak açıkladığımız yapay zeka ilkelerimizi, güncel teknolojik gelişmelere göre yeniledik. Amacımız, yapay zekayı insanlık için güvenli, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek, ülkemizin dijital geleceğine güç katmak.'

Koç, teknolojiye Turkcell değerleriyle yön vermeye devam edeceklerini, güven ve ilkeler üzerine inşa edilmiş bir teknoloji ekosisteminin önemine inandıklarını belirtti.

Yapay zeka teknolojilerini müşteri deneyiminden şebeke yönetimine, siber güvenlikten veri analitiğine kadar birçok alanda etkin şekilde kullandıklarını aktaran Koç, 'Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen ve sürekli öğrenme yeteneğine sahip chatbot ile günde 200 binden fazla müşterimizle iletişim kuruyoruz. Baz istasyonu yatırımlarımızı planlamadan yüz tanıma ve dijital kimlik doğrulama çözümlerine, şebeke altyapımızda olabilecek arıza tahminlemesinden enerji tasarrufuna, endüstriyel çözümlerden fizy ve TV+ gibi dijital platformlarımızda kişiye özel içerik önerilerine kadar geniş bir yelpazede yapay zeka kullanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Turkcell'in yapay zekada uluslararası arenada yürüttüğü çalışmalara da değinen Koç, şunları kaydetti:

'Ülkemizi ve Turkcell markasını global çapta temsil ediyoruz. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bünyesindeki 'Telekomünikasyon Ağları için Yerleşik Yapay Zeka (FG-AINN)' Odak Grubu'na başkanlık ettik. Yapay zekayı hücresel şebekelere entegre eden AI-RAN Alliance platformuna Türkiye'den katılan ilk şirketiz. Yönetim kurulunda yer aldığım, global mobil iletişim sektörüne yön veren Dünya GSM Birliği (GSMA) bünyesinde, vizyonumuzu ve çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Teknolojideki öncülüğümüzle her zaman daha iyi bir gelecek için sorumluluk almaya ve birlikte ilerlemeye hazırız.'