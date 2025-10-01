TotalEnergies İstasyonları'ndan 300 liralık Bankkart lira fırsatı

TotalEnergies İstasyonları, Bankkart ile tek seferde ve farklı günlerde gerçekleştirilecek bin lira ve üzeri 4'üncü akaryakıt veya otogaz alışverişine 300 liralık Bankkart Lira hediye edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TotalEnergies İstasyonları, 1 Ekim-15 Kasım 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası iş birliğiyle yeni bir kampanya düzenliyor.

Kampanya çerçevesinde, Bankkart anlaşmalı istasyonlardan farklı günlerde ve tek seferde yapılacak bin lira ve üzeri 4'üncü akaryakıt ya da otogaz alışverişine 300 liralık Bankkart Lira verilecek.

Kampanyada kazanılan Bankkart liralar, anlaşmalı TotalEnergies İstasyonları'nda akaryakıt ya da otogaz alışverişinde kullanılabilecek. Bankkart mobil uygulaması, Bankkart web sitesi ve SMS yoluyla katılımın sağlanabileceği kampanyadan, Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Prestij sahipleri hem kredi kartı hem de banka kartı özelliğiyle yararlanabilecek.