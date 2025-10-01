BIST 11.220
HABER /  GÜNCEL

Esnaf komisyonlara isyan etti kendi sipariş sistemini kuracak

Esnaf komisyonlara isyan etti kendi sipariş sistemini kuracak Esnaf, daha düşük komisyon ile internet üzerinden mal ve hizmet satabilmek için yeni bir adım atıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) öncülüğünde yeni bir platform kurulacak ve komisyonsuz paket servisi ile daha düşük komisyonlarla satış yapılacak.

E-ticaret platformlarından ve paket yemek sitelerindeki komisyonlardan şikayet eden esnaf harekete geçti.

Esnaflar, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) öncülüğünde kendi platformunu oluşturmaya hazırlanıyor.

Amaç ise esnafın düşük komisyonla satış yapabilmesini sağlamak.

DÜŞÜK KOMİSYONLA SATIŞ

Bu platform ile yeni bir ortak e-pazar yerinin oluşturulmasıyla tüm esnaf ve sanatkârların tek bir çatı altında toplanması, dijital pazarda yerlerini almalarının sağlanması ve düşük komisyonla satış yapılabilmesi hedefleniyor.

RESTORANLAR İÇİN DE KOMİSYONSUZ PAKET SERVİSİ

Restoranların komisyonsuz şekilde paket servis yapabileceği bir internet sitesinin de faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Bu yolla komisyon tutarlarının yemek ücretlerine yansıması engellenecek ve fiyatlar düşürülecek. 

BİRÇOK HİZMETE ULAŞMAK MÜMKÜN OLACAK

Bir başka platform da hizmet talepleri için olacak.

Tüketicinin temizlik, transfer ve tatil turlarına kadar birçok hizmete erişebilmesi de hedefleniyor.

Müşteriler eğitimden sağlığa, kiralamadan tamirciye kadar istedikleri esnafı bulabilecek.

