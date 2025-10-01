CHP yurt dışı mitinglere başlıyor: İlk adres belli oldu

CHP Genel Başkanı Özel başkanlığında toplanan MYK, Meclis’in yeni yasama yılındaki faaliyetleri ve dış politika gündemini ele aldı. MYK, ABD’nin Gazze planını değerlendirirken, yurt dışı mitingler serisinin ilkini 12 Ekim’de Brüksel’de yapma kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 22. Olağanüstü Kurultayı sonrası ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, hem Meclis'in bugün başlayacak olan yeni yasama yılındaki çalışmaları hem de partinin stratejik yol haritası açısından büyük önem taşıyordu.

Cumhuriyet'in haberine göre MYK'da, dış politika gündeminin en kritik maddesi olan ABD'nin Gazze planı üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Partinin, bu uluslararası plana karşı geliştireceği tutum ve diplomatik angajman stratejisi ele alındı. Ayrıca, Meclis'in açılmasıyla birlikte partisinin takip edeceği yasama faaliyetleri de kararlaştırıldı.

CHP, MYK toplantısında bir dizi önemli organizasyon kararı aldı:

Genel Kongre: Partinin 39. Olağan Kurultay tarihinin, gelecek hafta Pazartesi günü yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında belirlenmesi bekleniyor.

Yurt İçi Mobilizasyon: Hafta sonu gerçekleştirilecek milletvekili kampı öncesinde, Genel Başkan Özgür Özel'in bu Cuma günü Bolu'da bir miting yapacağı öğrenildi.

Uluslararası Açılım: CHP, yurt dışı mitingler serisine başlıyor. Bu kapsamda ilk yurt dışı mitinginin 12 Ekim'de Brüksel'de yapılacağı bildirildi.