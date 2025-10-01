BIST 10.963
DOLAR 41,59
EURO 49,02
ALTIN 5.163,25
HABER /  GÜNCEL

CHP yurt dışı mitinglere başlıyor: İlk adres belli oldu

CHP yurt dışı mitinglere başlıyor: İlk adres belli oldu

CHP Genel Başkanı Özel başkanlığında toplanan MYK, Meclis’in yeni yasama yılındaki faaliyetleri ve dış politika gündemini ele aldı. MYK, ABD’nin Gazze planını değerlendirirken, yurt dışı mitingler serisinin ilkini 12 Ekim’de Brüksel’de yapma kararı aldı.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 22. Olağanüstü Kurultayı sonrası ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, hem Meclis'in bugün başlayacak olan yeni yasama yılındaki çalışmaları hem de partinin stratejik yol haritası açısından büyük önem taşıyordu.

Cumhuriyet'in haberine göre MYK'da, dış politika gündeminin en kritik maddesi olan ABD'nin Gazze planı üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Partinin, bu uluslararası plana karşı geliştireceği tutum ve diplomatik angajman stratejisi ele alındı. Ayrıca, Meclis'in açılmasıyla birlikte partisinin takip edeceği yasama faaliyetleri de kararlaştırıldı.

CHP, MYK toplantısında bir dizi önemli organizasyon kararı aldı:

Genel Kongre: Partinin 39. Olağan Kurultay tarihinin, gelecek hafta Pazartesi günü yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında belirlenmesi bekleniyor.

Yurt İçi Mobilizasyon: Hafta sonu gerçekleştirilecek milletvekili kampı öncesinde, Genel Başkan Özgür Özel'in bu Cuma günü Bolu'da bir miting yapacağı öğrenildi.

Uluslararası Açılım: CHP, yurt dışı mitingler serisine başlıyor. Bu kapsamda ilk yurt dışı mitinginin 12 Ekim'de Brüksel'de yapılacağı bildirildi.

CHP
ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan Liverpool galibiyeti açıklaması
Okan Buruk'tan Liverpool galibiyeti açıklaması
Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye girdi filo üzerinde drone sayısı arttı
Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye girdi filo üzerinde drone sayısı arttı
Hamas yetkilisinden Trump'ın Gazze planı için ilk değerlendirme
Hamas yetkilisinden Trump'ın Gazze planı için ilk değerlendirme
İlkay Gündoğan: Bu takımda büyük bir potansiyel var
İlkay Gündoğan: Bu takımda büyük bir potansiyel var
ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı
ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı
Papa'dan Hamas'a Gazze planını kabul et çağrısı
Papa'dan Hamas'a Gazze planını kabul et çağrısı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Eintracht Frankfurt 5 gol yedi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Eintracht Frankfurt 5 gol yedi
Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e cevap: Bu protestoyu yanlış buluyorum
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e cevap: Bu protestoyu yanlış buluyorum
Galatasaray'dan Liverpool'a olay cevap!
Galatasaray'dan Liverpool'a olay cevap!
Galatasaray RAMS Park'ta Liverpool'u devirdi
Galatasaray RAMS Park'ta Liverpool'u devirdi
Selçuk Bayraktar duyurdu! KIZILELMA'da tarihi gelişme!
Selçuk Bayraktar duyurdu! KIZILELMA'da tarihi gelişme!