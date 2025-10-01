Galatasaray'dan Liverpool'a olay cevap!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray, maç sonrası yaptığı paylaşımla Liverpool taraftarının açtığı pankarta cevap verdi.Abone ol
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Liverpool'u 1-0'lık skorla devirdi. Sarı-kırmızılıların maç sonrası Liverpoollu taraftarların pankartına verdiği cevap viral oldu.
Liverpoollu taraftarlar maç öncesi vapurda açtığı pankartta, 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupasını ima ederek "Biz istanbul'un mucizelerinden biriyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray ise maçın ardından yaptığı paylaşımda söz konusu görüntüleri paylaşarak "İstanbul'daki tek mucizeniz hala 2005'te" notunu düştü.
Galatasaray'ın bu paylaşımının anında binlerce beğeni aldığı görüldü.
Your only miracle in Istanbul still remains 2005. pic.twitter.com/oLLS6ZQCyX— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 30, 2025