BIST 11.012
DOLAR 41,59
EURO 48,83
ALTIN 5.159,76
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'dan Liverpool'a olay cevap!

Galatasaray'dan Liverpool'a olay cevap!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray, maç sonrası yaptığı paylaşımla Liverpool taraftarının açtığı pankarta cevap verdi.

Abone ol

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Liverpool'u 1-0'lık skorla devirdi. Sarı-kırmızılıların maç sonrası Liverpoollu taraftarların pankartına verdiği cevap viral oldu.

Liverpoollu taraftarlar maç öncesi vapurda açtığı pankartta, 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupasını ima ederek "Biz istanbul'un mucizelerinden biriyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray ise maçın ardından yaptığı paylaşımda söz konusu görüntüleri paylaşarak "İstanbul'daki tek mucizeniz hala 2005'te" notunu düştü.

Galatasaray'ın bu paylaşımının anında binlerce beğeni aldığı görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray RAMS Park'ta Liverpool'u devirdi
Galatasaray RAMS Park'ta Liverpool'u devirdi
Selçuk Bayraktar duyurdu! KIZILELMA'da tarihi gelişme!
Selçuk Bayraktar duyurdu! KIZILELMA'da tarihi gelişme!
Türkiye, Katar ve Mısır'dan Hamas'a 'Gazze planı' çağrısı
Türkiye, Katar ve Mısır'dan Hamas'a 'Gazze planı' çağrısı
Şehit polis Amilağ'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı
Şehit polis Amilağ'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı
Ümraniye'deki izinsiz pankart sonrası 6 kişi gözaltında
Ümraniye'deki izinsiz pankart sonrası 6 kişi gözaltında
İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya Gazze planı itirazı
İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya Gazze planı itirazı
Meloni'den Sumud Filosu açıklaması: Gazze'ye yardım filosu artık durmalı!
Meloni'den Sumud Filosu açıklaması: Gazze'ye yardım filosu artık durmalı!
THY Temeşvar ve Erivan'a tarifeli sefer başlatıyor
THY Temeşvar ve Erivan'a tarifeli sefer başlatıyor
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail birliklerini hedef aldıklarını duyurdu
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail birliklerini hedef aldıklarını duyurdu
Bakan Işıkhan: Kamuda sendikalaşma oranı yüzde 77'ye yükseldi
Bakan Işıkhan: Kamuda sendikalaşma oranı yüzde 77'ye yükseldi
Trump, Hamas’a 3-4 gün süre verdi
Trump, Hamas’a 3-4 gün süre verdi
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşıyla "Gazze"yi görüştü
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşıyla "Gazze"yi görüştü