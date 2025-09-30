THY Temeşvar ve Erivan'a tarifeli sefer başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY), Romanya'nın Temeşvar kenti ile Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli seferler başlatma kararı aldı.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız yönetim kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.