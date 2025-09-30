BIST 11.012
THY Temeşvar ve Erivan'a tarifeli sefer başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY), Romanya'nın Temeşvar kenti ile Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli seferler başlatma kararı aldı.

Türk Hava Yolları (THY), Romanya Temeşvar ile Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız yönetim kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

