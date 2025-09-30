BIST 11.012
EKONOMİ

Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı

Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik zamları hakkında, '' Kış aylarına girerken, doğalgaza da elektriğe de zam düşünmüyoruz'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk'te katıldığı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bakan Bayraktar, "Kış aylarında zam ihtimali var mı?" var mı sorusuna da yanıt verdi.

Bayraktar, "Kışa girerken elektrik ve doğalgazda zam düşünmüyoruz" dedi. 

Faturada devlet desteğinin ciddi boyutlarda olduğunu dile getiren Bayraktar, "Gazı halka yarı fiyatını veriyoruz" dedi. 

"KARADENİZ ÜRETİMİNDE ÖNÜMÜZDEKİ YIL 8 MİLYON HANENİN İHTİYACI KARŞILANACAK"

Bakan Bayraktar, Karadeniz gazından 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını, önümüzdeki yıl bu sayının 8 milyon haneye çıkacağını belirtti. 

Bayraktar, "Türkiye'nin kendine has gerçekleri var. 60 milyar metreküplük devasa tüketim var. Karadeniz üretiminde ihtiyacımızın bir kısmını karşılar hale geldik. Zamana ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıl bu vakitler konuştuğumuzda 4 milyon hane 8 milyona çıkacak. Bir taraftan kendi gazımızı üretime geçirmek adına bu çabanın içindeyiz. 2028'e geldiğimizde 16 milyon hanenin gazını kendi gazımızla karşılayacağız" dedi. 

