Diyarbakır'da kuyu faciası: Aynı aileden 4 can kaybı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde su kuyusunu temizlemek için giren Mehmet (33), Mehmet (35), Kemal Karabağ (18) ve Hanifi Yeşilyaprak (38) karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

Petekkaya Mahallesi'nde Mehmet (33), Mehmet (35) ve Kemal Karabağ (18) ile Hanifi Yeşilyaprak (38), temizlemek için girdikleri, etrafı taşlarla örülü su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazelerin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

