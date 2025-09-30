BIST 11.012
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, yeni başkan Sadettin Saran ile görüşerek Devin Özek ve Domenico Tedesco hakkında tavsiyelerde bulundu. Ali Koç, Sadettin Saran'a bu iki isim için daha fazla süre verilmesini dile getirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki belirsizlik devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, yeni başkan Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ali Koç'un Sadettin Saran'a iki konuda tavsiyelerde bulunduğu belirtildi. Ali Koç'un, Sadettin Saran'a futbol direktörlüğü görevini yürüten Devin Özek ve teknik direktör Tedesco için daha fazla süre verilmesini dile getirdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde 7 yıl başkanlık görevini yürüten Ali Koç'un Saran'a iki isim için "Başarılı olacaklarına inancım tam. Onlara şans tanı" dediği aktarıldı.

Bu görüşme üzerine Başkan Sadettin Saran ve ekibi, iki isim içinde Nice ve Samsunspor maçlarını bekleme kararı aldı. Sarı-lacivertlilerde bu iki maçtan olumsuz sonuçlar alınması halinde Devin Özek ve Domenico Tedesco'nun geleceği yeniden gündeme gelecek.

