"Gazze'ye Küresel Hareket"in İtalya'daki temsilcileri: Filo için ilerleyen saatler kritik

Gazze'ye Küresel Hareket'in İtalya'daki temsilcileri Simona Moscarelli ve Giorgina Levi, Doğu Akdeniz'de seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail ordusunun daha önce Özgürlük Filosu'na ait Madleen ve Hanzala gemilerine müdahale ettiği bölgeye yaklaştığını ve gelecek saatlerin kritik olduğunu belirtti.

Abone ol

Moscarelli ve Levi, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde basın toplantısı düzenledi.

Levi, Küresel Sumud Filosu'nun halihazırda Gazze kıyısına 120 mil uzaklıkta, daha önce Madleen ve Hanzala gemilerinin durdurulduğu noktaya yaklaştığını belirterek, "2007'den beri deniz ablukası altında bulunan Gazze'nin kara suları 12 mildir. Bu 12 milin ötesi uluslararası sulardır, yani normal şartlarda ne el koyma ne de saldırı yapılması düşünülebilecek sulardır. Ancak son 2 tekneye, Madleen ve Hanzala teknelerine el konulma hadiseleri, yaklaşık 120 mil açıkta gerçekleşti. Bu da İsrail'in orayı gemilere el koyabileceği nokta olarak belirlediği anlamına geliyor." diye konuştu.

Levi, Küresel Sumud Filosu'nun bu noktaya yaklaştığına ve İsrail'in baskısının arttığına dikkati çekerek, gelecek 24 ila 48 saatlik sürenin "kritik" olduğunu ifade etti.

İsrail ordusundan böyle bir müdahalenin gece saatlerinde gelmesini beklediklerini dile getiren Levi, "En azından şimdiye kadar böyle oldu. Böyle bir şey olması halinde ertesi günü sıfırıncı gün olarak belirledik ve bu günde çeşitli gösteriler olacak. Sonraki gün de irili ufaklı sendikalar ortak bir grev çağrısı yapacak. Aynı 22 Eylül'deki büyük gösterilerde olduğu gibi İtalya genelinde, Roma'da benzer gösteriler yapılacak." dedi.

AA muhabirinin, Türk donanması ile Türk Kızılayın dün filoda zor durumdaki bazı teknelere yardım etmesini nasıl değerlendirdikleri sorusuna ise Moscarelli yanıt verdi. Moscarelli, "Açıkçası bunu olumlu buluyoruz. Çünkü filoya verilen her türlü destek, büyük bir memnuniyetle karşılanıyor." ifadesini kullandı.

Moscarelli, ayrıca insansız hava araçlarının saldırılarından önce teknelerin telsiz frekanslarına sızılarak Bob Marley müzikleri yayınlandığını ve bununla tekneler arasındaki iletişimin sekteye uğratılmasının amaçlandığını ifade etti.

Moscarelli, Batı'da İtalyan hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'ya karşı yaptıklarını İsrail'e karşı yapmamalarının nedenini sorguladıklarını ve burada çifte standart olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı 20 maddelik planı nasıl değerlendirdikleri sorusuna karşılık da Moscarelli, "Bize öyle geliyor ki bu barış sürecindeki kilit bir aktör eksikti. Görüşmelere etkin bir şekilde dahil olmamış gibi görünen Filistinliler eksikti." dedi.