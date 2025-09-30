Ankara için kritik deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde deprem riski

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, başkentin deprem riskiyle ilgili yaygın kanının aksine, ciddi bir tehlike altında olduğunu belirtti.

Abone ol

Kent merkezine yakın konumda bulunan üç diri fayın 6,5 ila 7 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli taşıdığını vurgulayan Seyitoğlu, özellikle Demetevler'deki yapı stokuna dikkat çekerek acil kentsel dönüşüm çağrısında bulundu.

Türkiye'nin başkenti Ankara'nın "deprem açısından güvenli bir bölge" olduğu yönündeki yerleşik algıyı sarsacak nitelikte bir uyarı, alanında yetkin bir isimden geldi. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, başkentin sanılanın aksine önemli bir deprem riski taşıdığını bilimsel verilerle ortaya koydu.

Prof. Dr. Seyitoğlu, Ankara'nın deprem tehlikesinden uzak olduğu düşüncesinin büyük bir yanılgı olduğunu ifade ederek, kent merkezini doğrudan etkileyebilecek üç adet diri fay hattının varlığına işaret etti. Bu fayların isimlerini Eldivan-Elmadağ Tektonik Kaması, Abdüsselam Tektonik Kaması ve Beypazarı Kör Bindirme Zonu olarak sıralayan Seyitoğlu, bu jeolojik yapıların aktif olduğunu ve enerji biriktirdiğini belirtti.

Bu yerel fayların, Türkiye'nin ana sismik hatları olan Kuzey Anadolu Fayı, Eskişehir Fayı ve Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu gibi büyük ve aktif fay sistemlerine olan yakınlığı, riski daha da artırıyor. Prof. Dr. Seyitoğlu, bu etkileşimin Ankara'daki fayları tetikleyebileceğini vurguladı.

Yapılan analizlere göre, söz konusu fay hatlarının ciddi bir yıkıma neden olabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Seyitoğlu, korkutan senaryoyu rakamlarla açıkladı. Özellikle Eldivan-Elmadağ tektonik kamasında yaşanabilecek bir kırılmanın, başkent ve çevresinde 6,5 ila 7 büyüklüğünde bir deprem yaratma kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Seyitoğlu, deprem tehlikesinin jeolojik boyutunun yanı sıra, asıl riski oluşturan yapı stokuna da dikkat çekti. Ankara'daki mevcut binaların olası bir büyük depreme karşı dayanıklılığının sorgulanması gerektiğini belirten uzman isim, kentsel dönüşüm çalışmalarının bir an önce ve doğru bir stratejiyle başlaması gerektiğini vurguladı.

Bu konuda önceliğin verilmesi gereken bölge olarak Demetevler'i işaret eden Seyitoğlu, bölgedeki binaların durumuna ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Demetevler'deki yapıların "oldukça zayıf" olduğunu söyleyen Seyitoğlu, riskin boyutunu şu sözlerle özetledi:

“Herhangi bir incelemeye bile gerek kalmadan riskin yüksek olduğu açıkça görülüyor.”