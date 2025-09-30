BIST 10.959
İsrail devlet televizyonu: İsrail ordusu Sumud Filosu'na saldırıya hazırlanıyor

İsrail ordusunun, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu engellemek için saldırıya hazırlandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Sumud Filosu'nun Gazze'ye yaklaşık 150 deniz mili uzaklıkta olduğunu ve 50 civarındaki teknenin "müdahale alanına" doğru ilerlediği belirtildi.

İsrail donanmasının Sumud Filosu'na müdahale ederek teknelere el koymaya hazırlandığı ifade edildi.

Filodaki aktivistlerin alıkonarak İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmesi için bölgeye bir donanma gemisinin gönderileceği kaydedildi.

Sumud Filosu'ndaki bazı teknelerin de Usdud Limanı'na çekileceği bazılarının ise batırılabileceği aktarıldı.

Haberde, İsrail ordusunun Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına izin vermeyeceği savunuldu. ​​​​​​​

Küresel Sumud Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

