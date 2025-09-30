BIST 10.959
DOLAR 41,58
EURO 48,85
ALTIN 5.100,42
HABER / EKONOMİ

Lezita "Aile Şenliği" etkinliğinde çalışanları ve ailelerini buluşturdu

Lezita, çalışanları ve ailelerini "Aile Şenliği" etkinliğinde bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı şirket pikniğinde, kıdem töreni, yarışmalar, oyun alanları ve sürpriz etkinlikler yapıldı.

Sabah saatlerinde başlayan etkinlik, gün boyu süren oyun, yarışma ve eğlencelerle devam etti. Çocuklara ve yetişkinlere özel oyun alanları, stantlar, photobooth ve mirrorbooth alanları günün keyifli hatıralarına ev sahipliği yaptı.

Yarışmalarda dereceye giren katılımcılar çeşitli hediyeler kazanırken, etkinlikte çocuklara da Lezita'nın sponsorluk desteği verdiği Göztepe Spor Kulübü'nün formaları hediye edildi. Kulübün sevilen maskotu K'ANKA katılımcılarla fotoğraf çektirerek şenliğe renk kattı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Lezita'daki güçlü aile bağlarına vurgu yaptı.

Lezita olarak Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olduklarını aktaran Ergül, "Bu başarıya, takım ruhumuz ve kuruluşumuzdan bu yana giderek büyüyen aile bağları sayesinde ulaştık. Birlikte güçlüyüz. Sizlerin desteğiyle hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından düzenlenen kıdem töreninde, uzun yıllarını Lezita'da geçiren çalışanlara plaketleri icra kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

İSKİ duyurdu: Su faturalarında yeni dönem
Bunu yapanlar yandı! Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hesabınıza el koyulabilir...
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor! Erdoğan ne mesaj verecek?
İspanya'da 19 yaşındaki kaleci başına darbe aldı hayatını kaybetti
Bayraktar duyurdu: 250 milyon dolarlık rüzgar enerjisi yatırımı
Bir belediye başkanı daha mı ayrılacak? CHP'de istifa depremi sürüyor!
Arzum sermayesini 600 milyon liraya yükseltti
27 yaşındaki Pelin'in akıllara durgunluk veren ölümü!
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e çağrı: Yanlış karardan dön
Marmaray'da çocuklarının yanında saldırmıştı! Cezası belli oldu, savunmasına bakın ne dedi
Trablus’taki Osmanlı eseri "Gürcü Cami" eşsiz çini süslemeleriyle zamana meydan okuyor
