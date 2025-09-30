BIST 10.966
Bir belediye başkanı daha mı ayrılacak? CHP'de istifa depremi sürüyor!

CHP’de yaprak dökümü devam ediyor. Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın cumartesi günü ilçe başkanıyla yaşadığı gerilim nedeniyle partisinden ayrılmasının ardından, şimdi de Tekirdağ’ın Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu istifa ettiğini duyurdu.

Siyaset gündeminde hareketli günler yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise sular durulmuyor. Son olarak Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, ilçe başkanıyla yaşadığı sorunları gerekçe göstererek CHP’den ayrılmıştı. Tekirdağ’ın Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu’nun benzer nedenlerle partiden ayrıldı.

"CHP'ye de başarılar diliyorum"

CHP Hayrabolu İlçe Kongresi'nde söz alan Başoğlu, CHP'den ayrıldığını açıklayarak, "Bu burada bitmeyecek. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum, CHP'ye de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Parti kulislerinde konuşulan bilgilere göre Başoğlu, Çorlu ilçe kongresinde başkan seçilen Mert Yılmaz’ın adaylığı konusunda yaşanan görüş ayrılıkları ve parti içi tartışmalar nedeniyle CHP’den ayrılma kararı aldı.

CHP’de istifalar sadece bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de ilçe başkanıyla yaşadığı anlaşmazlık yüzünden partisinden ayrılmıştı.

39.Olağanüstü Kurultay sürecinde ilçe kongreleri devam ederken, ekim ayında tamamlanacak il kongrelerinin ardından yeni yönetimlere bağlı olarak daha fazla belediye başkanı ve meclis üyesinin istifa etmesinin beklendiği ifade ediliyor.

