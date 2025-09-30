BIST 11.039
Aksaray'da trafik kazası! 2 asker şehit oldu

Anadolu Ajansı
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 askeri personel şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında 34 FD 8096 plakalı minibüs, aynı yöne seyreden 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, jandarma aracındaki askerin olay yerinde şehit olduğu, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

