BIST 11.000
DOLAR 41,59
EURO 48,87
ALTIN 5.080,78
HABER /  EKONOMİ

Emeklilere 30 bin liraya varan nakit ödül fırsatı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emeklilere 30 bin liraya varan nakit ödül fırsatı

Akbank, maaşını Akbank'a taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emeklilere 15 bin liraya varan promosyonun yanı sıra ek fırsatlarla 30 bin liraya varan nakit ödül sunuyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekliler, maaşlarını Akbank'a taşıdıklarında veya taahhütlerini yenilediklerinde 15 bin liraya varan nakit promosyon kazanıyor.

Kampanyada, Akbank vadesiz hesap ya da Axess ile Wings kredi kartları üzerinden verilecek ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1000 lira, toplam 5 bin lira, "davet" koduyla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlar için 5 bin lira ve kredi kartı harcamalarına yönelik 5 bin lira olmak üzere çeşitli nakit ödül fırsatları sağlanıyor. Böylece emekliler, toplamda 30 bin liraya varan ödül kazanma imkanına sahip oluyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen SGK emeklilerinin, 15 Ekim'e kadar maaşlarını bankaya taşımaları veya mevcut maaş taahhütlerini yenilemeleri gerekiyor.

Başvurular, şubelerden, bankanın mobil uygulamasından veya Akbank'ın telefon şubesinden yapılabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Güllü'nün serveti ne kadar? Patronu aylık gelirini açıkladı
Güllü'nün serveti ne kadar? Patronu aylık gelirini açıkladı
TOKİ 48 ilde satışa çıkardı peşin ya da taksitli satış fırsatı
TOKİ 48 ilde satışa çıkardı peşin ya da taksitli satış fırsatı
AB, Trump'ın Gazze planına katkı vermeye hazır
AB, Trump'ın Gazze planına katkı vermeye hazır
Dış ticaret açığı Ağustos'ta azaldı
Dış ticaret açığı Ağustos'ta azaldı
Sumud Filosu müdühale hattına ilerliyor MSB'den Sumud Filosu açıklaması
Sumud Filosu müdühale hattına ilerliyor MSB'den Sumud Filosu açıklaması
YKS'de ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyor
YKS'de ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyor
Maliye usulsüz kullanılan "T" plakalı Ferrarilerin peşine düştü
Maliye usulsüz kullanılan "T" plakalı Ferrarilerin peşine düştü
Arçelik'ten yenilikçi MaxiFit buzdolabı serisi
Arçelik'ten yenilikçi MaxiFit buzdolabı serisi
Markette eylül ayının zam şampiyonu belli oldu
Markette eylül ayının zam şampiyonu belli oldu
Avusturalya, Trump'ın Gazze planına yönelik dikkat çekici açıklamada bulundu
Avusturalya, Trump'ın Gazze planına yönelik dikkat çekici açıklamada bulundu
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Osimhen oynayacak mı?
Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Osimhen oynayacak mı?