Emeklilere 30 bin liraya varan nakit ödül fırsatı

Akbank, maaşını Akbank'a taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emeklilere 15 bin liraya varan promosyonun yanı sıra ek fırsatlarla 30 bin liraya varan nakit ödül sunuyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekliler, maaşlarını Akbank'a taşıdıklarında veya taahhütlerini yenilediklerinde 15 bin liraya varan nakit promosyon kazanıyor.

Kampanyada, Akbank vadesiz hesap ya da Axess ile Wings kredi kartları üzerinden verilecek ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1000 lira, toplam 5 bin lira, "davet" koduyla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlar için 5 bin lira ve kredi kartı harcamalarına yönelik 5 bin lira olmak üzere çeşitli nakit ödül fırsatları sağlanıyor. Böylece emekliler, toplamda 30 bin liraya varan ödül kazanma imkanına sahip oluyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen SGK emeklilerinin, 15 Ekim'e kadar maaşlarını bankaya taşımaları veya mevcut maaş taahhütlerini yenilemeleri gerekiyor.

Başvurular, şubelerden, bankanın mobil uygulamasından veya Akbank'ın telefon şubesinden yapılabiliyor.