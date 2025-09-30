Arçelik'ten yenilikçi MaxiFit buzdolabı serisi

Arçelik, sınırlı mutfak alanlarında daha fazla saklama kapasitesi sağlamanın yanı sıra sessiz çalışma, akıllı teknolojiler ve enerji verimliliği sunan MaxiFit buzdolabı serisini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik'in yeni MaxiFit buzdolapları, kabin içine 0,3 santimetre yan boşlukla yerleşebilen yenilikçi 'fit' özelliği sayesinde 80 santimetrelik kabinlere tam oturuyor ve yenilenen soğutma sistemi sayesinde kenar boşluklarına gerek duymadan verimli bir soğutma sunuyor.

Mutfaklarda konforlu bir ortamın oluşmasını sağlayan Arçelik Maxifit buzdolapları, 551 litrelik geniş toplam hacimleriyle büyük alışverişlerde tüm ürünlere yer açıyor.

Seri, 35 desibel seviyesiyle dört kata kadar sessiz çalışmaya olanak tanıyor. '278552 EI AI MaxiFit' modeli, Opticool yapay zeka teknolojisi sayesinde kullanıcı alışkanlıklarını tanıyarak yüzde 20'ye varan ek enerji tasarrufu sağlıyor.

Gıdaların tazeliğini korumaya odaklanan MaxiFit, Arçelik'in 'VitaminZone' teknolojisi sayesinde doğal gün ışığı döngüsünü taklit ederek sebze ve meyvelerin vitamin değerlerini uzun süre muhafaza ediyor. Sebzelik bölmesinde yer alan etilen filtresiyle gıdalardan yayılan gazı absorbe eden cihazlar, ProSmart Inverter Motor teknolojisi ile de akıllı soğutma performansını düşük enerji tüketimiyle bir araya getiriyor.

Kullanıcı deneyimini ön planda tutan MaxiFit, kısa sürede tüketilecek et, balık ve kahvaltılıklar için özel bir çekmece bulunduruyor. Hızlı dondurma fonksiyonu sayesinde gıdaları besin değerini kaybetmeden hızla dondurabilen seri, kapıların açılma yönünün kullanım alanına göre sağa veya sola değiştirilebilmesi sayesinde de esneklik sağlıyor. Kapı açık alarmı ise olası unutkanlıklara karşı güvenli bir çözüm sunuyor.