Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması

Fenerbahçe dün akşam Fenerbahçe Teknik Direktör Yardımcısı Gökhan Gönül hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Gökhan Gönül’ün saha içinden çok, Samandıra’nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir" denildi.

Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco'nun yardımcısı Gökhan Gönül'ün gönderildiği haberleri üzerine açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran'ın Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde, her fırsatta vurguladığı 'Samandıra ruhunu geri getirme' hedefi doğrultusunda, Gökhan Gönül’ün saha içinden çok, Samandıra’nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Fenerbahçe formasını büyük bir aidiyet ve başarıyla taşıyan, savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül’ün, kulübümüze saha dışında da önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Kendisiyle ilgili planlamalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

