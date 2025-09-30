Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın çabasını takdir ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, Trump’ın Gazze’de ateşkesin sağlanması için gösterdiği çabayı takdir ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Netanyahu arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"TRUMP'IN ÇABASINI TAKDİR EDİYORUM"

Erdoğan, açıklamasında "Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum.

"SÜRECE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.