BIST 11.048
DOLAR 41,58
EURO 48,80
ALTIN 5.119,25
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın çabasını takdir ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın çabasını takdir ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, Trump’ın Gazze’de ateşkesin sağlanması için gösterdiği çabayı takdir ettiğini belirtti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Netanyahu arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"TRUMP'IN ÇABASINI TAKDİR EDİYORUM"

Erdoğan, açıklamasında "Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum.

"SÜRECE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. 

İlgili Haberler
Beyaz Saray'da kritik zirve! Trump, Netanyahu'yu ağırladı
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Memişoğlu'ndan Dünya Kalp Günü paylaşımı
Bakan Memişoğlu'ndan Dünya Kalp Günü paylaşımı
THY'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
THY'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Türk Kızılay'ından Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği
Türk Kızılay'ından Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği
Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ve iyi bir adamdır
Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ve iyi bir adamdır
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın
Elektrik akımına kapılan kişi hastaneye götürülürken trafik kazasında öldü
Elektrik akımına kapılan kişi hastaneye götürülürken trafik kazasında öldü
Fahrettin Altun, Bakü’de temaslarda bulundu
Fahrettin Altun, Bakü’de temaslarda bulundu
Hakkari'de 26 kilo 529 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de 26 kilo 529 gram uyuşturucu ele geçirildi
Güllü'nün ölümüyle ilgili avukatlarından yeni açıklama
Güllü'nün ölümüyle ilgili avukatlarından yeni açıklama
Beşiktaş evinde Kocaelispor'u 3 golle devirdi
Beşiktaş evinde Kocaelispor'u 3 golle devirdi
Avrupa'dan ABD'ye gelen uçağın iniş takımında ceset bulundu
Avrupa'dan ABD'ye gelen uçağın iniş takımında ceset bulundu
Rapor: Avrupa'nın çevre durumu iyi değil
Rapor: Avrupa'nın çevre durumu iyi değil