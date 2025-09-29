CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın

CHP’de kurultay ve kongre tartışmaları partiyi savaş alanına çevirdi. İl Başkanlığı’na atanan ve partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, kendisini hedef alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a sert tepki gösterdi.

Tekin, Başarır için, “Sen Bandırma Vapuru’na değil, Aziz İhsan Aktaşların ve itirafçıların kayığına binmeye layıksın” ifadelerini kullandı. CHP’deki gerilim, Özgür Çelik’in İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınması ve yerine Tekin’in atanmasıyla başladı. Bu kriz, partiden ihraçlarla derinleşti.

Tekin ve Yarkadaş partiden ihraç edildi

Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ın da aralarında bulunduğu 6 isim, disiplin kararıyla CHP’den atıldı. Taraflar arasındaki gerilim karşılıklı suçlamalara dönüştü.

Başarır’dan sert çıkış: “Hainlere sesleniyorum”

Tekin ve Yarkadaş ihraç kararlarına tepki gösterirken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, iki ismi hedef aldı. Adapazarı’nda yaptığı konuşmayı sosyal medyadan paylaşan Başarır, “Partimize darbe yapmak isteyen dahili ve harici hainlere sesleniyorum: Biz; Bandırma Vapuru'na binen Mustafa Kemal Atatürk'ün, Sevr'i yırtıp Lozan'ı imzalayan İsmet İnönü'nün, Milliyetçiliği Beşparmak Dağları'na yazan Bülent Ecevit'in partisiyiz! Biz halkız, biz milletiz! Ne saray saltanatı, ne emperyal oyunlar bizi korkutamaz! Dimdik ayaktayız! Biz korkmuyoruz!” sözleriyle partinin emekçi isimlerini hedef aldı.

Tekin’den sert karşılık: “Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın”

Başarır’ın açıklamalarına sosyal medyadan yanıt veren Tekin, “Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın — sen Bandırma Vapuru'na değil, Aziz İhsan Aktaşların ve itirafçıların kayığına binmeye layıksın; şimdi anladığın dilden konuşma sırası bizde…” ifadelerini kullandı.

Tekin, yandaş medya ve partili fondaşlara da tepki gösterdi: “Günlerdir kirli medyanız ve trollerinizle saldırıyorsunuz. Savaş meydanlarında kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmak için susmayı tercih ettik. İftiralarınıza, alçakça hakaretlerinize rağmen sükûnetimizi koruduk. Ama siz saldırmaya, çamur atmaya, iftira üretmeye devam ettiniz. O zaman hodri meydan! El mi yaman, bey mi?”

Tekin, Başarır’a yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: “Hadi ailenizden terbiye ve töre öğrenmediniz, Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesini de mi hiç duymadınız? 'Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim' derler… Sizinkiler: itirafçılar, iftiracılar, karanlık odaklar. O yüzden ağzınızdan dökülenler çamur değil, lağım olmuş! Biz susunca sustuğumuzu sandınız. Ama unutmayın: CHP terbiyesi susmak değil, yeri geldiğinde dimdik konuşmaktır.”