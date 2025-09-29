Beşiktaş evinde Kocaelispor'u 3 golle devirdi

Trendyol Süper Lig’in 7’nci haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor’u 3-1 mağlup ederek puanını 12’ye yükseltti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı.
Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 4'te Rafa Silva, 10'da Cerny ve 90+3'te Jota Silva kaydetti. Kocaelispor'un tek golü 50'nci dakikada Tayfur Bingöl'den geldi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 12'ye yükseltti. Kocaelispor ise 2 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Kocaelispor ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş 3 - 1 Kocaelispor
90'Son düdük geldi ve Beşiktaş karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
90'GOL! 90+3' Beşiktaş, Jota Silva'nın golüyle skoru 3-1 yaptı. Kartal sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Jota'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti.
90'Maçın sonunda en az 7 dakika daha oynanacak.
81'Agyei sol kanattan içeri ortalamak istedi. Cengiz'e çarpan top konere gitti.
75'Jurasek ceza sahasının solundan içeri ortaladı. Kale önünde Rafa'nın vuruşunda kaleci çizgiden çıkardı.
69'Ceza sahasının solunda topla buluşan Jota'nın vuruşunda top kalecide kaldı.
65'Cerny'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Jota Silva'nın vuruşunda top ağlara gitti. Ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.
50'GOL! Tayfur Bingöl skoru 2-1 yapan golü attı. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Tayfur doğrudan kaleyi düşündü. Tayfur'un şutunda top ağlara gitti.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.
44'SARI KART GÖRDÜ! Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, sarı kart gördü.
41'Kocaelispor, Beşiktaş yarı sahasında pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.
38'Savunmanın arkasına atılan pasta Rafa Silva karşı karşıya kaldı. Rafa topu yanındaki Bilal'e bıraktı. Bilal'in vuruşu üstten auta gitti.
37'Kocaelispor sol kanattan serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına gelen topu Petrovic rövaşata ile kaleye göndermek istedi ancak top yandan auta gitti.
34'Bu dakikalarda tempo iyice düştü. Takımlar karşılıklı top kayıpları yapıyor.
24'Sağ kanattan atağa kalkan Rivas Jurasek'in araya girmesiyle topu auta gönderdi.
15'Ceza sahasının solunda topla buluşan Tayfur içeri ortalamak istedi. Djalo'nun ayak koyduğu top kornere gitti.
10'GOL! Cerny, Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü attı. Ndidi'nin orta sahadan yolladığı uzun pasta savunma arkasına sarkan Vaclav Cerny, kaleciyi de geçerek topu boş kaleye yolladı.
5'GOL! Rafa Silva, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı. Ani gelişen Beşiktaş atağında topa hareketlenen Rafa savunmayla girdiği ikili mücadeleye topu Abraham'a kazandırdı. Abraham sağ çaprazdan ceza sahasının soluna gönderdi. El Bilal'in ortasında arka direkte topla buluşan Abraham içeri çevirdi. Kale önünde Rafa'nın şutunda top ağlara gitti.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Beşiktaş - Kocaelispor ilk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Abraham
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Syrota, Muharrem, Show, Keita, Tayfur, Rivas, Churlinov, Petkovic