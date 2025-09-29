BIST 11.048
Mehmet Şimşek: İŞKUR’a göre 1,6 milyon açık iş var

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da yaptığı konuşmada, kente yapılan yatırımları aktararak İŞKUR'un açık iş pozisyonlarına dair de bilgi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İŞKUR’a göre 1,6 milyon açık iş olduğunu belirterek İŞKUR'un Türkiye çapında 1,6 milyon vatandaşı beklediğini ifade etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Mehmet Şimşek, yol ve peyzaj çalışmalarıyla yenilenen İluh Bulvarı'nın açılış törenine katıldı. 

İŞ ARAYAN GENCE İŞKUR'A BAŞVURMASINI ÖNERDİ

Az önce bir kardeşimiz bana dedi ki, 'ben iş istiyorum'. Tabii ki İŞKUR'a göre 1,6 milyon açık iş var. Yani Türkiye çapında 1,6 milyon vatandaşımızı, çalışanımızı İŞKUR bekliyor. Dolayısıyla özel sektörde istihdam çok. Tabii sadece büyük şehirler değil, Batman gibi yerlerde de nüfusumuzun genç olduğu yerlerde de muazzam bir yatırım hamlesi içerisinde olacağız.

"İNŞALLAH, BÜTÜN COĞRAFYADA KARDEŞLİK HAKİM OLACAK"

'Terörsüz Türkiye' süreciyle bütün coğrafyada kardeşliğin hakim olacağını ifade eden Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

Bir diğer konu da; biliyorsunuz yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem bölgemizde barışı, istikrarı ve refahı arttıracak hem de ülkemizde kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirecek 'Terörsüz Türkiye' süreci başlattık. İnşallah, Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağız ve bütün bu coğrafyada kardeşlik hakim olacak. Bütün bu bölgede, şu anda inşallah özelikle tabii ki İsrail'in sebep olduğu zülüm sona erecek ve bölgeye bir barış, huzur inşallah gelecek. Ama biz yine de kendi kardeşliğimizi pekiştireceğiz.

