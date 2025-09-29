Sinan Engin, Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı!

Ünlü yorumcu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sarı-lacivertli ekipte, teknik direktör Dominico Tedesco'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Sadettin Saran'ın, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ı düşündüğü iddia ediliyordu.

Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beyaz TV'de Fenerbahçe teknik direktörlüğü hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

AYKUT KOCAMAN VE VOLKAN DEMİREL İDDİASI

Ünlü yorumcu, "Benim kulübün içinden birinci ağızdan aldığım duyum cuma veya cumartesi Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'in açıklanacağı yönünde. Herhalde tepkiler geldi Aykut ve Volkan'a... Bir kesim Aykut'u, bir kesim İsmail Kartal'ı istiyor. Bir karışıklık var. Tedesco devam etsin diyenler var ama Tedesco da umut vermiyor." ifadelerini kullandı.