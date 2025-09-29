BIST 11.079
Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Kasımpaşa ile oynanan maçta forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Tedavileri devam eden Alikulov ve Olawoyin takımdan ayrı çalıştı.

Diğer oyuncular ise koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladıkları antrenmana, şut ve dar alanda çift kale maç ile devam etti. İdman, dayanıklılık koşusunun ardından sona erdi.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

