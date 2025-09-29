BIST 11.079
Kripto hesaplarla ilgili yeni gelişme! Hesap dondurma yetkisi Meclis gündeminde

Türkiye, kara para aklama ve mali suçlarla mücadele kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) banka ve kripto hesaplarını dondurma yetkisi vermeye hazırlanıyor.

Son dönemde banka dolandırıcılık vakalarının artması ile beraber vatandaşların mağduriyetleri de arttı. Bu sebeple Türkiye, finansal suçlarla mücadelede yeni bir adım atıyor.

Bloomberg'in aktardığına göre, hazırlanmakta olan yasa teklifiyle birlikte MASAK’a bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para şirketleri ve kripto platformlarındaki şüpheli hesapları dondurma ve işlem kısıtlama yetkisi verilmesi planlanıyor.

Düzenleme, kara para aklamaya karşı uluslararası standartları belirleyen ve Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kriterleriyle uyumlu olacak. Hatırlanacağı üzere FATF, Haziran 2024’te Türkiye’yi “gri liste”den çıkarmıştı.

Yeni yetkiler kapsamında MASAK, yasa dışı kullanıldığı tespit edilen hesapları kapatabilecek, işlem limitleri getirebilecek, mobil bankacılık hizmetlerini askıya alabilecek ve suçla bağlantılı kripto adreslerini kara listeye alabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuya ilişkin yorum yapmazken, düzenlemenin özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan “kiralık hesap” uygulamasını engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Henüz taslak aşamasında olan düzenlemenin, yeni yasama yılında Meclis’e sunulacak. 11. Yargı Paketi içinde yer alması bekleniyor. Teklifin, komisyon ve Genel Kurul görüşmeleri sırasında revize edilebileceği ifade ediliyor.

MASAK, Türkiye’nin kara para aklama ile mücadelesinde kilit rol oynarken; şüpheli işlem raporlarını toplayıp analiz ediyor, dosyaları savcılıklara iletiyor ve uluslararası uyum süreçlerinde muhatap kurum olarak görev yapıyor.

