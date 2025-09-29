BIST 11.079
Trump'ın Netanyahu'ya baskı yapacağı iddia edildi

Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için sunduğu yeni teklifi kabul etmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yapacağı ileri sürüldü.

Amerikan Axios sitesinde yer alan haberde, Trump ile Netanyahu arasında bugün Beyaz Saray'daki görüşmede Gazze'de ateşkese varılması için sunulan teklifin ele alınacağı belirtildi.

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın Beyaz Saray koltuğuna oturduktan bu yana Gazze'de ateşkese varılması için "ilk kez Netanyahu'ya baskı yapacağı" savunuldu.

Trump'ın Netanyahu'ya ateşkes teklifini kabul etmesi halinde İsrail'in ABD kamuoyuyla "anlaşmazlık yaşama riski" ve daha da fazla uluslararası izolasyonla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunacağı ifade edildi.

Planı dair detaylara vakıf Trump'ın danışmanlarından biri, Arap ülkelerinin Gazze'deki ateşkes teklifi üzerinde "yüzde yüz anlaştığı" aktararak, "Şimdi Başkan'ın (Trump) Netanyahu üzerinde 'sihrini' göstermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu danışman, ateşkes teklifini kabul etmemesi halinde Netanyahu'nun Gazze'deki "savaşın devam etmesinden sorumlu tutulacağını" kaydetti.

Haberde, Trump'ın Gazze'deki saldırılar nedeniyle kamuoyu önünde Netanyahu'yu suçlamadığına işaret edilirken, İsrail Başbakanı'nın söz konusu teklifi reddetmesi durumunda ABD Başkanı'nın tavrının "değişebileceğine" işaret edildi.

