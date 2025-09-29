Son yıllarda popüler olmuştu ama bu çorbayı haftada 3 kez içen daha hızlı ölüyor

Kulağa korkutucu gelse de, Japonya'da yapılan kapsamlı bir bilimsel araştırma bu iddiayı destekliyor. Son yıllarda Türkiye'de de özellikle gençler arasında hızla popülerleşen Uzak Doğu lezzeti Ramen çorbası, bilinçsizce tüketildiğinde ciddi sağlık riskleri taşıyor.

Japonya'da yapılan ve sonuçları uluslararası yankı uyandıran bir araştırma, dünya genelinde popüler bir lezzet olan ramenin sık tüketiminin özellikle erkeklerde erken ölüm riskiyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

Nutrition, Health and Ageing dergisinde yayımlanan çalışma, masum bir kase yemeğin ardındaki potansiyel tehlikelere dikkat çekiyor.

6.500 kişi 4,5 yıl boyunca takip edildi

Yamagata Üniversitesi Tıp Bilimleri Fakültesi'nden araştırmacılar, 40 yaş ve üzeri 2.361'i erkek, 4.385'i kadın olmak üzere 6.500'den fazla katılımcıyı ortalama dört buçuk yıl boyunca izledi. Katılımcılar, ramen tüketme sıklıklarına göre dört farklı gruba ayrıldı.

Araştırmanın sonuçları oldukça çarpıcıydı. Çalışma süresince 145 katılımcı hayatını kaybederken (100'ü kanser, 29'u kalp hastalığı), özellikle bir grup dikkat çekti: Haftada üç veya daha fazla kez ramen yiyen 70 yaş altı erkeklerde ölüm riski, daha az tüketenlere göre belirgin şekilde daha yüksekti.

Çalışma ayrıca, sık ramen tüketenlerin aynı zamanda alkol ve sigara içme eğiliminde olduklarını ve kilolu olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu da saptadı.

Asıl tehlike: Yüksek tuz oranı

Araştırmacılar, bu endişe verici bağlantının ardındaki temel nedenin, ramenin hem eriştesinde hem de çorbasında bulunan yüksek tuz (sodyum) içeriği olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "Sık tüketim, felç ve mide kanseri gibi tuzla ilişkili hastalıkların riskini artırabilir" denildi.

Bulgulara göre, risk faktörleri bununla da sınırlı değil:

Ramen çorbasının yarısından fazlasını içmek, riski daha da artırıyor.

Ramen tüketimiyle birlikte alkol almak, ölüm riskini "önemli ölçüde" yükseltiyor.

Önemli Uyarı: Çalışma Gözlemsel, Neden-Sonuç İlişkisi Kanıtlanmadı

Bilim insanları, çalışmalarının gözlemsel nitelikte olduğunun altını çizerek, ramenin doğrudan erken ölüme neden olduğunu kanıtlamadığını vurguladı. Bulgular, bir neden-sonuç ilişkisinden ziyade, sık ramen tüketimi ile diğer sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıkları arasında güçlü bir korelasyon (ilişki) olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak araştırma, özellikle 70 yaş altı erkeklerin ve alkol tüketenlerin sık ramen yemesinin artan ölüm riskiyle ilişkili olabileceğine dair ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.