Türkiye'deki milyonlarca telefon 3 ay sonra kullanıma kapatılacak

Bir takvim yılı boyunca herhangi bir sinyal alınmayan cep telefonlarının IMEI numaraları kullanıma kapatılıyor. Türkiye'de milyonlarca telefonun 'yedek kullanım' amacıyla raf ve çekmecelerde bırakıldığını belirten uzmanlar, 2025 yılı içerisinde hiç açılmayan telefonların 31 Aralık itibarıyla kullanıma kapatılacağını duyurdu.

Türkiye'de ilk kez 2024 yılında başlanan uygulama ile bir yıl boyunca sinyal alınamayan akıllı telefonların IMEI numaraları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından askıya alınıyor.

Geçtiğimiz takvim yılının tamamında hiç sinyal vermediği tespit edilen milyonlarca telefonun IMEI adresi kullanıma kapatılırken, bu yıl tekrarlanacak uygulama için uzmanlar aylar öncesinden uyarılarda bulundu.

YEDEK TELEFONU OLANLAR DİKKAT

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonların kullanım ömrü kısalırken, sık sık değiştirilen telefonlar çok sayıda cihazın 'yedek' olarak bekletilmesine neden oluyor.

Çekmecelerde, raflarda ya da çatı aralarında unutulmaya yüz tutan telefonlar, bir yıl boyunca sinyal vermemesi halinde kayıtlı IMEI numaralarını kaybetmiş olacak. Söz konusu uygulama nedeniyle milyonlarca telefona ait IMEI adresinin askıya çıkacağına dikkat çeken uzmanlar, mağduriyet yaşamamak için telefonların bir kez aç-kapat yapılmasının yeterli olduğunu belirtti.

SİLİNEN IMEI İÇİN BAŞVURU ŞARTI ARANACAK

Uygulama nedeniyle IMEI adresi askıya çıkarılan kullanıcılar, söz konusu cep telefonunu yeniden kullanabilmek için e-Devlet üzerinden başvuru yapmak zorunda kalacak.

Bu kapsamda cihazın son kullanıcısı olduğunu teyit edecek bilgilerde bulunan kullanıcıların başvuruları üzerine kullanıma kapatılan IMEI numaraları, söz konusu cep telefonu için yeniden tanımlanacak ve cihaz aktif halde kullanılabilir hale gelecek.