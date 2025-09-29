BIST 11.152
Okul yemeği 6 bin öğrenciyi mahvetti! Hastaneler doldu taştı

Endonezya'da 6 bin öğrenci, okul yemeğinden zehirlendi. Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından desteklenen, okullara ücretsiz olarak verilen yemek hastanelerin dolup taşmasına neden oldu.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından desteklenen ücretsiz okul yemeklerinden yedikten sonra zehirlenen öğrencilerin sayısı 6 bine yükseldi. Subianto yaptığı açıklamada, çocuklara ücretsiz yemek sağlama planını savunarak, etkilenenlerin oranının küçük olduğunu ve programın hala oturmaya çalıştığını söyledi.

Prabowo Subianto, "Elbette eksiklikler oldu, gıda zehirlenmeleri yaşandı. Servis edilen tüm yemekleri saydık, sapma, eksiklik veya hata yüzde 0,00017 oranında" dedi.

Çocuklarda boy kısalığını önlemeyi amaçlayan programın birçok çocuk için beslenmeyi iyileştirdiğini, istihdam oluşturduğunu ve yerel çiftçilerle balıkçılara ürünlerini satma fırsatı sunduğunu aktaran Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, "Bu, tatmin olduğumuz anlamına gelmiyor. Ama bence, dünya tarihinde bu büyüklükte bir insan çabası daha önce hiç yapılmadı. Brezilya'nın 40 milyon alıcıya ulaşması 11 yıl sürdü" ifadelerini kullandı.

Prabowo program kapsamındaki her mutfağa yiyecek kalitesini test edecek hızlı test ekipmanı, gıda sterilizasyon tepsisi, su filtresi ve merkezi hükümete bağlı kamera sistemi kurulması talimatını verdi.

Ulusal Beslenme Ajansı’ndan geçen hafta yapılan açıklamada, programdaki 9 bin mutfaktan 40’ının standartları karşılamadığı için kapatıldığı belirtilmişti.

