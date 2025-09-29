BIST 11.138
DOLAR 41,58
EURO 48,75
ALTIN 5.103,02
HABER /  SPOR

Arda Güler iddiası İspanyol basını yazdı

Arda Güler iddiası İspanyol basını yazdı

Real Madrid'in Atletico Madrid'e 5-2 yenildiği maçta 1 gol, 1 asistl oynayan Arda Güler'in oyundan alınması eleştiri oklarının teknik direktör Xabi Alonso'ya çevrilmesine neden oldu. Xabi Alonso'nun karşılaşmanın ardından Arda Güler ile bir konuşma yaptığı ileri sürüldü.

Abone ol

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in, La Liga'daki derbi maçta Atletico Madrid'e 5-2 yenilmesinin yankıları devam ediyor.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda, 1-0 yenik duruma düşen takımını, 1 gol, 1 asistle 2-1 öne geçirmişti.

Real Madrid 3-2 yenik duruma düştükten sonra, 59. dakikada Arda Güler'in oyundan alınması ise teknik direktör Xabi Alonso'nun eleştirilmesine neden oldu.

Karşılaşmanın ardından öz eleştiri yapan İspanyol hocanın, Türk futbolcuyla bir konuşma yaptığı ileri sürüldü.

İspanyol basınından Defensa Central'de “Xabi Alonso, maç sonrası Arda Güler'den özür diledi" başlığıyla verilen habere göre; başarılı teknik adam, yıldız oyuncuyla yaptığı konuşmada "Belki bir hata yaptım, seni oyundan almamalıydım" dedi.

Haber detayında, Alonso'nun Türk futbolcuyu çoğu maçta ilk 11'de oynatmaya devam etmeyi planladığı vurgulandı.

Arda Güler'in bu sezon LaLiga'da 3 gol, 3 asist ile oynadığı ve Atletico karşısında da Mbappe'ye gol pası verip, bir de gol attığı hatırlatıldı ve "Real Madrid'in en iyi oyuncusuydu, orta sahada oyun kurmaya çalışan tek oyuncuydu. Ancak teknik direktörün vermesi gereken önemli kararlar vardı ve onu oyundan çıkarmayı tercih etti" yorumu yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Son yıllarda popüler olmuştu ama bu çorbayı haftada 3 kez içen daha hızlı ölüyor
Son yıllarda popüler olmuştu ama bu çorbayı haftada 3 kez içen daha hızlı ölüyor
İsrailli Bakan, ateşkese destek için Gazze ile Mısır arasındaki sınır bölgesinde işgalin devamını şart koştu
İsrailli Bakan, ateşkese destek için Gazze ile Mısır arasındaki sınır bölgesinde işgalin devamını şart koştu
Okul yemeği 6 bin öğrenciyi mahvetti! Hastaneler doldu taştı
Okul yemeği 6 bin öğrenciyi mahvetti! Hastaneler doldu taştı
Okan Buruk'tan Liverpool maçı açıklaması Osimhen oynayacak mı?
Okan Buruk'tan Liverpool maçı açıklaması Osimhen oynayacak mı?
Nihat Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'na ağır sözler söyledi! O sözler olay oldu
Nihat Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'na ağır sözler söyledi! O sözler olay oldu
Meclis yeni yasama yılına başlıyor
Meclis yeni yasama yılına başlıyor
TOGG T10F ve T10X Almanya'da satışa çıktı! İşte fiyatları
TOGG T10F ve T10X Almanya'da satışa çıktı! İşte fiyatları
Özgür Özel'e yumruk atmıştı! Selçuk Tengioğlu hakkında flaş karar
Özgür Özel'e yumruk atmıştı! Selçuk Tengioğlu hakkında flaş karar
Rekabet Kurulundan Banvit'e dev para cezası
Rekabet Kurulundan Banvit'e dev para cezası
Türkiye'deki milyonlarca telefon 3 ay sonra kullanıma kapatılacak
Türkiye'deki milyonlarca telefon 3 ay sonra kullanıma kapatılacak
İstanbul'da etkili olan yağış ulaşımı olumsuz etkiledi
İstanbul'da etkili olan yağış ulaşımı olumsuz etkiledi
Yol kenarınada görüp ihbar ettiler! Konya'da yaşandı
Yol kenarınada görüp ihbar ettiler! Konya'da yaşandı