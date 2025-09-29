BIST 11.152
Uzmanlar uyardı: Kovid-19 vakaları yeniden artıyor

Uzmanlar, sonbahar aylarında Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlendiğini ve virüsün özellikle kapalı alanlarda hızla yayıldığını bildirdi. Doç. Dr. Vuslat Boşnak, birçok kişinin hastalığı grip sanarak test yaptırmadığını ve bu durumun virüsün "sessizce" bulaştırıcılığını artırdığını belirtti. Uzmanlar, maske ve hijyen gibi temel önlemlerin tekrar önem kazandığını vurguladı.

Havaların soğumasıyla birlikte Kovid-19 yeniden gündeme geldi. Sonbahar aylarında Kovid-19 vakalarının artışa geçtiğini belirten uzmanlar, özellikle kapalı alanlarda virüsün hızla yayıldığını söyledi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Boşnak, polikliniğe başvuran hastalarda artan sayıda Kovid-19 tespit edildiğini, ancak çoğu kişinin bu durumu grip ya da soğuk algınlığı sanarak test yaptırmadan evine döndüğünü ifade etti. “Özellikle içinde bulunduğumuz sonbahar aylarında kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması, virüsün yayılımını hızlandırıyor. Halkımızın büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor. Ancak bu, bulaştırıcılığı azaltmıyor. Aksine, farkında olmadan birçok kişiye virüs taşıyan vakalar hızla artıyor” dedi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte toplu taşıma, alışveriş merkezleri ve ofisler gibi yetersiz havalandırılan mekanlarda virüs bulaşma riskinin arttığını vurgulayan Boşnak, “Maske kullanımı ve hijyen önlemleri yeniden önem kazandı. Ateş, halsizlik, boğaz ağrısı gibi belirtilerle gelen hastalar test yaptırmaktan kaçınıyor. Bu da toplumda sessiz bir yayılımın artmasına neden oluyor ve özellikle bağışıklığı zayıflamış yaşlılar ile kronik hastalığı bulunanlarda hastalığın ağır seyretmesine yol açabiliyor." dedi.

Pandemi geride kalsa da Kovid-19'un hala yayılım gösterdiğini söyleyen Boşnak, "Aşı, maske, hijyen ve mesafe gibi temel önlemleri hatırlamak toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.

