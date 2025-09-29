BIST 11.152
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın spiker ile Türkçe sürprizi...

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ve kulübün medya başkanı Daria Savina'nın yeni röportajı Türkçe sürpriz ile bir kez daha gündeme geldi.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile kulübün medya başkanı Daria Savina arasındaki röportaj bir kez daha gündeme damga vurdu. Daha önce göz teması kurmaktan kaçındığı anlarla sosyal medyada çok konuşulan Arda Turan, bu kez Savina'nın sürpriz Türkçe hamlesiyle gülümsemekten kendini alamadı.

Arda Turan'ın geçtiğimiz haftalarda Daria Savina ile yaptığı röportajlarda göz teması kurmaması çok konuşulmuş ve kısa sürede viral olmuştu. Görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken ikilinin yeni röportajı bu kez bambaşka bir boyuta geçti.

TÜRKÇE HAMLESİ GÜLDÜRDÜ

Shakhtar Donetsk'in Rukh Vynnyky deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından kamera karşısına geçen Arda Turan, Savina'nın Türkçe hamlesiyle şaşırdı. Röportajın sonunda Savina, "Teşekkür ederim" diyerek konuşmayı bitirmek istedi. Bu sözler karşısında Arda Turan gülümseyerek, "Bravo" ifadesiyle cevap verdi.

İkilinin bu samimi anları sosyal medyada gündem olurken, "Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe gülüşüyorlar" yorumları yapıldı. Taraftarlar, Arda Turan'ın bu kez daha sıcak tavırlar sergilemesini dikkatle takip etti.

