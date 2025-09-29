Karahan TBMM'de sunum yapacak

Merkez Bankası Başkanı Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda küresel ve ulusal ekonomik gelişmeleri, faiz politikalarını ve enflasyonla mücadele çerçevesini milletvekillerine detaylı olarak anlatacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Banka'nın faaliyetleri ve para politikası uygulamalarına ilişkin zorunlu bilgilendirme görevini yerine getirmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gidiyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, 7 Ekim Salı günü toplanacak. TCMB Başkanı Karahan'ın, toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyon görünümü ve uygulanan para politikası çerçevesi hakkında kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

Toplantının ana gündem başlıklarını, TCMB'nin son dönemde aldığı faiz kararları ve enflasyonla mücadele stratejisinde gelinen son durum oluşturacak.